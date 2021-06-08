Вылет сборной Украины на чемпионат Европы сорвался

Футболисты после матча с Кипром вынуждены задержаться в Харькове из-за непогоды. Уже завтра в Румынии, где наши расположатся, открывается медиа-центр

Сборная Украины по футболу / Фото: REUTERS

В понедельник украинская сборная легко победила киприотов в товарищеском матче. Сегодня утром команда Андрея Шевченко должна была вылететь в Румынию, где собирается базироваться во время Евро-2020. Однако резкое изменение погоды в Харькове нарушило эти планы.

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Как сообщает сайт Footboom, сильные дожди с градом вынудили перенести вылет в Бухарест. По предварительной информации, теперь "сине-желтые" планируют вылететь в 17:00. Правда, пока что ливень не прекращается, так что неизвестно, сможет ли команда сегодня покинуть Харьков. Синоптики ожидают улучшение погоды после 15:00.

Напомним, что два матча группового этапа наша сборная проведет в Бухаресте. А вот первый, с Нидерландами, – 13 июня в Амстердаме. Так что на стартовый поединок украинцы отправятся уже из Румынии. Во втором и третьем турах "сине-желтые" сыграют 17 и 21 июня с соперниками из Северной Македонии и Австрии соответственно.

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Тем временем, Зинченко показал УЗИ своего малыша.

Кстати, 9 июня в столице Румынии начнет работу украинский медиа-центр, куда будут заглядывать и представители нашей команды.

Смотрите обзор матча Украина – Кипр: