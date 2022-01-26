Выхода нет: жена Кличко готова взяться за написание книги

Виталий и Наталья Кличко / Фото: Getty Images, Instagram
47-летняя Наталья Кличко делает все, чтобы разнообразить свою жизнь. На днях она даже согласилась, чтобы ее украли – мол, приключение же.
А теперь жена Виталия Кличко дала понять, что не против дебютировать на литературном поприще.
Темой ее книги может стать медитация.
"Когда тебе кажется, что выхода нет и ты не знаешь, какое решение принять, погрузись в тишину и успокой свой разум. В тишине слышен голос Души. Если на минутку затихнуть и посмотреть во внутрь себя, то можно на ту или иную ситуацию посмотреть со стороны и почувствовать, как поступить правильно. И тогда это решение будет твоим, прочувствованным, а не навязанным", – написала в Instagram Наталья Кличко.
"Во написала. Ну ты даешь. Книгу пора писать, здесь уже тесно", – отреагировала на пост Натальи в комментариях одна из ее подруг.
"Хорошая идея", – согласилась та.
Как сообщалось ранее, Виталий Кличко и его жена Наталья живут отдельно: он в Киеве, она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но Виталий это опровергает.
"Если будем разводиться, то сообщу об этом..." – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.