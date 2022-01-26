25 января 18:00 Онлайн
Динамо 3
Реал Мурсия 1
26 января 18:00 Онлайн
Кот-Д'Ивуар --
Египет --
27 января 12:00 Онлайн
Динамо --
Буде-Глимт --
28 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Шахтер Солигорск --
31 января 16:00 Онлайн
Шахтер --
Црвена Звезда --
3 февраля 19:00
Полесье --
Верес --
4 февраля 19:00
Металлист --
Черноморец --
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Выхода нет: жена Кличко готова взяться за написание книги

Андрей Трофимов
26 января, 07:44
Супруга вечного чемпиона WBC и мэра Киева Виталия Кличко Наталья, известная как певица, может попробовать себя и в роли писательницы

Виталий и Наталья Кличко / Фото: Getty Images, Instagram

47-летняя Наталья Кличко делает все, чтобы разнообразить свою жизнь. На днях она даже согласилась, чтобы ее украли – мол, приключение же.

А теперь жена Виталия Кличко дала понять, что не против дебютировать на литературном поприще.

Реклама

Темой ее книги может стать медитация.

"Когда тебе кажется, что выхода нет и ты не знаешь, какое решение принять, погрузись в тишину и успокой свой разум. В тишине слышен голос Души. Если на минутку затихнуть и посмотреть во внутрь себя, то можно на ту или иную ситуацию посмотреть со стороны и почувствовать, как поступить правильно. И тогда это решение будет твоим, прочувствованным, а не навязанным", – написала в Instagram Наталья Кличко.

"Во написала. Ну ты даешь. Книгу пора писать, здесь уже тесно", – отреагировала на пост Натальи в комментариях одна из ее подруг.

"Хорошая идея", – согласилась та.

Жена Виталия Кличко Наталья / Фото: Instagram

Реклама

Как сообщалось ранее, Виталий Кличко и его жена Наталья живут отдельно: он в Киеве, она – в Германии. В СМИ неоднократно писали об их разводе. Но Виталий это опровергает.

"Если будем разводиться, то сообщу об этом..." – отметил недавно Кличко в интервью Дмитрию Гордону.

У супругов есть трое детей / Фото: klitschko-brothers