"Выгнать из сборной Украины!" Малиновский взбесил фолловеров, отметив день рождения с россиянином

Малиновский с Коваленко и Миранчуком / Фото: Instagram
Украинский полузащитник итальянской Аталанты Руслан Малиновский, которому накануне исполнилось 28 лет, отпраздновал день рождения в Бергамо в компании партнера по сборной Украины Виктора Коваленко и своего российского одноклубника Алексея Миранчука.
"Приятный вечер в отличной компании", – подписал снимок в Instagram Малиновский
Однако наличие в этой компании россиянина вызвало гневную реакцию фолловеров Руслана. Некоторые даже призывают исключить его из сборной Украины.
Комментарии подписчиков Малиновского
- "П####ц"
- "Какой позор"
- "Лучше бы дружил с итальянцами, а не с россиянами"
- "Третий лишний, Миранчук тут явно портит картину"
- "Просто напомню, что на Донбассе сейчас война. Если честно, я бы за это из сборной выгонял"
- "На этом фото люди из стран, которые воюют, соответственно, эти люди показывают отсутствие войны между странами и подтверждают пропагандистскую версию страны-агрессора"
Впрочем, под совместным фото с россиянином Миранчуком украинец Малиновский собрал и немало лайков.
"Просто русскоязычные одноклубники вместе отметили день рождения. Зачем вы суете сюда политику?" – написал один из поклонников Малиновского
Еще один фолловер Малиновского задался вопросом: "Почему у россиянина свитер в дырках?"
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