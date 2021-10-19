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Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Выбросили как ненужную собаку! С обидчицей Харлан жестоко поступили в России

Андрей Трофимов
19 октября, 18:04
Знаменитую российскую саблистку Яну Егорян уволили и оставили без денег после того, как спортсменка родила ребенка

Егорян и Харлан на Играх в Рио-2016 / Фото: Getty Images

Двукратная чемпионка Олимпиады 2016 года по фехтованию на саблях Яна Егорян рассказала, как ее выгнали из Центра спортивной подготовки Московской области и не платят зарплату.

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Год назад 27-летняя спортсменка сделала паузу в карьере и родила ребенка.

"Один из аргументов – я не участвовала в чемпионате России, потому что я была беременна. Я ж не улетела отдыхать на Мальдивы, а стала мамой. Если бы мне здоровье позволяло участвовать, я бы не отказалась. А так, выбросили как ненужную собаку!" - возмущается спортсменка в своем Insatgram.

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Напомним, что в полуфинале Рио-2016 Егорян победила нашу Ольгу Харлан – 15:10. В итоге Яна стала чемпионкой, а Ольга выиграла бронзовую медаль.

Ранее мы писали, что Ольга Харлан в перерывах между поединками слушает скандального российского исполнителя.

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