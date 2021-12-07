Выбрал не тот клуб. Петраков дал совет Лунину, как вернуться в сборную

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

В сложную ситуацию попал украинский вратарь "королевского клуба" Андрей Лунин. Отсутствие игровой практики в Реале ставит крест на его карьере в сборной. Что ждет в будущем перспективного вратаря, рассказал Александр Петраков.

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"Лунин не играет. Как я могу вызывать вратаря, который два года не имеет игровой практики. Ну как он может стоять? Это не укор Андрею, он сам понимает. Если любой футболист мне позвонит и попросит совет – я его дам.

Андрей Лунин / Фото: Getty Images

Лунин выбрал не тот клуб. Реал есть Реал, но есть разные вещи. В Реале многие были игроки, но потом они уходили в аренду. Надо идти по своим возможностям находить клуб и там играть. Вот и все. Марка Реала – это хорошо, все красочно и красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Он многому научился и ему надо где-то идти играть", – сказал Петраков в эфире YouTube-канала ПРОФУТБОЛ Digital.

Андрей Лунин на тренировке мадридского Реала / Фото: Real Madrid

Добавим, что с момента подписания контракта с мадридским Реалом в 2018 году Лунин провел всего один матч в составе своей команды. Футболист уже побывал в аренде в трех испанских клубах, но заслужить доверия главного тренера мадридцев так и не сумел.

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Андрей Лунин / Фото: Real Madrid

Ранее мы сообщали, что Андрей Лунин устал сидеть на лавке и намерен в ближайшее трансферное окно сменить клуб. В услугах Лунина заинтересованы французский Лилль, а также испанские Эспаньол и Гранада.