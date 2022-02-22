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Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
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Вы себя похоронили: чемпионка из Луганска о салюте "радости" в Донецке

Максим Мельник
22 февраля, 09:22
Знаменитая украинская легкоатлетка Анастасия Брызгина прокомментировала искры радости в так называемых "ЛДНР" по случаю признания их агрессором

Брызгина: "Мне стыдно за вас" / Фото: Коллаж: Сегодня

Двухкратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров украинка Анастасия Брызгина резко высказалась по поводу происходящего сейчас в так называемых "ЛДНР".

Комментируя видео салюта в Донецке с размахиванием флагами РФ по случаю признания псевдореспублик президентом России, 24-летняя Брызгина, уроженка Луганска, написала у себя в сториз:

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"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу".

"А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре "Орел и решка". Удачи", – написала Анастасия Брызгина.

Анастасия Брызгина / Фото: Getty Images

21 февраля президент РФ обратился к россиянам и заявил, что признает независимыми "ЛДНР". Путин назвал это решение "давно назревшим". После подписания соответствующего указа глава РФ начал вводить русские войска в ОРДЛО. На Донбассе люди заметили ночью колонны военной техники.

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21 февраля Путин подписал указ о признании "ЛДНР" и начал вводить военных РФ на территорию ОРДЛО, а Зеленский на фоне этого обратился к украинцам/Фото: коллаж: "Сегодня"

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, заявив, что Украина однозначно квалифицирует последние действия РФ как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства. Признание независимости оккупированных районов Донецкой и Луганской областей может означать односторонний выход России из Минских договоренностей. "Мы ничего и никому не должны. И мы ничего и никому не отдадим", – сказал Зеленский.