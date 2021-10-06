6 октября 21:45
Италия --
Испания --
7 октября 21:45
Бельгия --
Франция --
9 октября 19:00
Финляндия --
Украина --
12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
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Введение красной зоны во Львове отложат ради сборной Украины

Александр Трикиша
6 октября, 17:00
Сборная Украины проведет отборочный матч на ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины во Львове при зрителях. Статус красной зоны Львов получит сразу после поединка

Болельщиков пустят на матч сборной Украины во Львове / Фото: Reuters

Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране поставило под вопрос проведение матча сборной Украины во Львове. Даже была приостановлена продажа билетов на "Арену Львов".

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Тем не менее, источник утверждает, что городским властям удалось договориться с руководством УАФ о введении красной зоны во Львове не с 11 октября, как этого просил мэр города Андрей Садовой, а после матча, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

"Арена Львов" / Фото: ФФУ

В противном случае поединок Украина – Босния и Герцеговина пришлось бы проводить при пустых трибунах или переносить в другой город, как это было весной с поединками против Казахстана и Финляндии.

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Напомним Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной 12 октября, а 9 октября наша команда в гостях встретится с Финляндией.

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