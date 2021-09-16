Вундеркинды Шахтера и Динамо претендуют на "молодежный Золотой мяч"

Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy / Фото: Getty Images
Премию ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport. Лауреатами награды в разное время становились Лиоонель Месси, Уэйн Руни, Килиан Мбаппе, а предыдущим победителем стал Эрлинг Холанд.
Проголосовать может любой желающий по этой ссылке.
Всего в шорт-лист претендентов входит 40 игроков. Помимо Мудрика и Забарного, на награду претендуют:
- Карим Адейми (Зальцбург);
- Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон);
- Андер Барренецсеа Мугуруза (Реал Сосьедад);
- Джуд Беллингем (Боруссия Д);
- Майрон Боаду (Монако);
- Брайан Бробби (Лейпциг);
- Эдуардо Камавинга (Реал);
- Райан Шерки (Лион);
- Мохамед-Али Чо (Анже);
- Франциско Фернандес (Порту);
- Шарль де Кетеларе (Брюгге);
- Эрсин Дестаноглу (Бешикташ);
- Жереми Доку (Ренн);
- Эрик Гарсия (Барселона);
- Брайан Хил (Тоттенхэм);
- Гонсалу Рамуш (Бенфика);
- Райан Гравенберх (Аякс);
- Мейсон Гринвуд (Манчестер Юнайтед);
- Йошко Гвардиол (Лейпциг);
- Мохамед Ихаттарен (Сампдория);
- Илайш Мориба (Лейпциг);
- Одилон Коссуну (Байер);
- Нони Мадуэке (ПСВ);
- Феликс Мамбимби (Янг Бойз);
- Габриэл Мартинелли (Арсенал);
- Джамал Мусиала (Бавария);
- Нуну Мендеш (Пари Сен-Жермен);
- Педри (Барселона);
- Роберто Пикколи (Аталанта);
- Ереми Пино (Вильярреал);
- Джованни Рейна (Боруссия Д);
- Букайо Сака (Арсенал);
- Уильям Салиба (Марсель);
- Мартин Сатриано (Интер);
- Люк Томас (Лестер);
- Хефрен Тюрам (Ницца);
- Юрриен Тимбер (Аякс);
- Флориан Вирц (Байер).