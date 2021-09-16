Вундеркинды Шахтера и Динамо претендуют на "молодежный Золотой мяч"

Илья Забарный и Михаил Мудрик претендуют на награду Golden Boy / Фото: Getty Images

Премию ежегодно вручает итальянское издание Tuttosport. Лауреатами награды в разное время становились Лиоонель Месси, Уэйн Руни, Килиан Мбаппе, а предыдущим победителем стал Эрлинг Холанд.

Проголосовать может любой желающий по этой ссылке.

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Всего в шорт-лист претендентов входит 40 игроков. Помимо Мудрика и Забарного, на награду претендуют: