Вторые в мире! Сборная Украины выиграла серебро ЧМ-2022

Наша гордость - серебряные призерки чемпионата мира / Фото: REUTERS
И снова хорошие новости пришли из Будапешта, где проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Вчера копилка нашей команды пополнилась серебром. Сегодня у нас награда такой же пробы.
Сборная Украины по артистическому плаванию заняла второе место в произвольных упражнениях. Золото – у Китая, бронза – у Японии.
Наша команда выступала в таком составе: Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Олеся Деревянченко, Марта Федина, Вероника Гришко, София Мациевская, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко.
Все медали Украины на чемпионате мира-2022 по водным видам спорта
Артистическое плавание
- Золото: сборная Украины (команда, комбинация).
- Серебро: Марта Федина (соло, техническая и произвольная программы); Марина и Владислава Алексеевы (дуэт, техническая и произвольная программы); сборная Украины (произвольная программа).
Плавание
- Бронза: Михаил Романчук (800 м, вольный стиль).
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