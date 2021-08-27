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Второе золото на Паралимпиаде. Украинка подняла штангу в 2,5 раза тяжелее своего веса

Сергей Шаховец
27 августа, 12:05
Украинская спортсменка выступавшая в соревнованиях по пауэрлифтингу добыла вторую золотую награду на Паралимпиаде-2020 в Токио

Марьяна Шевчук выиграла золотую медаль на Паралимпиаде-2020

Украинская спортсменка Марьяна Шевчук завоевала второе золото для Украины на Паралимпийских играх в Токио. Украинка выступала в соревнованиях по пауэрлифтингу среди женщин, в категории весом до 55 кг.

Шевчук подняла штангу 125 кг в первой попытке. Две следующие попытки -128 кг и 133 кг были неудачны, однако этого было достаточно для победы.

Это вторая золотая медаль Украины на Паралимпийских играх-2020 в Токио.

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Марьяне Шевчук принадлежит мировой рекорд (133 кг), который она установила в мае 2021 года на этапе Кубка мира.

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