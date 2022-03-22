Вслед за русским военным кораблем. Теперь Россию лишили баскетбола

Россию выкинули из европейских баскетбольных турниров из-за войны в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Из-за вторжения российских войск в Украину свою долю санкций получили баскетбольные клубы из страны-агрессора.
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Исполнительный комитет акционеров ECA принял следующие решения в связи с войной в Украине:
- 1. Исключить российские команды ЦСКА, УНИКС и Зенит из числа участников Евролиги, а БК Локомотив-Кубань отстранить от участия в Еврокубке.
- 2. Все результаты матчей российских клубов аннулировать.
Напомним, что российских спортсменов исключило из соревнований большинство спортивных организаций.
Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях.
Россию и Беларусь выгоняют из мирового спорта / Фото: Коллаж: Сегодня