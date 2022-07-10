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Всемирные игры-2022: Украина на втором месте в медальном зачете

Сергей Шаховец
10 июля, 13:26
Сборная Украины закрепилась в числе лидеров медального зачета Всемирных игр-2022

Украинцы завоевали 17 медалей за два дня Всемирных игр / Фото: Коллаж: Сегодня

В Бирмингеме (штат Алабама, США) продолжается борьба за награды Всемирных игр-2022 – международных соревнований по видам спорта, не входящих в программу Олимпийских игр. Кстати, чемпионкой Всемирных игр впервые в карьере стала Анита Серегина.

В турнире принимают участие 103 спортсмена из Украины, которые выступят в 19 видах спорта.

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После двух дней соревнований наши спортсмены завоевали наибольшее количество медалей среди всех участников. На счету украинцев 17 медалей.

Все медали Украины на Всемирных играх-2022:

Золото:

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  • София Гречко (подводное плавание, 200 м, монопласт);
  • Анжелика Терлюга (карате, 55 кг);
  • Анита Серегина (карате, 61 кг);
  • Владимир Рысиев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);
  • Светлана Яромка (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);
  • Важа Даиаури (сумо, средний вес, 115 кг).

Серебро:

  • Станислав Горуна (карате, 75 кг);
  • София Гречко (подводное плавание, 400 м, монопласт);
  • Николай Баранник (пауэрлифтинг, средний вес);
  • Иванна Березовская (сумо, тяжелый вес, более 80 кг);
  • Демид Караченко (сумо, легкий вес, 85 кг);
  • Карина Колесник (сумо, средний вес, 80 кг).

Бронза:

  • Анастасия Деревянко (пауэрлифтинг, легкий вес);
  • Лариса Соловьева (пауэрлифтинг, средний вес);
  • Святослав Семикрас (сумо, легкий вес, 85 кг);
  • Даниил Ковалев (пауэрлифтинг, тяжелый вес);
  • Анастасия Антоняк (подводное плавание, 400 м, монопласт).

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В медальном зачете украинцы идут вторыми, впереди сборная Колумбии, у которой на золото больше. В топ-5 также находятся Япония, Германия и Китай.

Медальный зачет Всемирных игр (после второго дня)

  1. Колумбия – 14 медалей (7 золотых + 4 серебряных + 3 бронзовых);
  2. Украина – 17 медалей (6 золотых + 6 серебряных + 5 бронзовых);
  3. Япония – 12 медалей (6 золотых + 4 серебряных + 2 бронзовых);
  4. Германия – 9 медалей (6 золотых + 1 серебряная + 2 бронзовых);
  5. Китай – 10 медалей (5 золотых + 4 серебряных + 1 бронзовая);
  6. Венгрия – 12 медалей (4 золотых + 4 серебряных + 4 бронзовых);
  7. Италия – 9 медалей (4 золотых + 3 серебряных +2 бронзовых);
  8. Египет – 5 медалей (3 золотых + 1 серебряная + 1 бронзовая);
  9. Польша – 7 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 3 бронзовых);
  10. Испания – 4 медалей (2 золотых + 2 серебряных + 0 бронзовых).

Всемирные игры-2022 в Бирмингеме завершатся 17 июля.