1 сентября 17:00
Казахстан --
Украина --
1 сентября 21:45 Трансляция
Россия --
Хорватия --
4 сентября 21:45
Украина --
Франция --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
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Главная Новости спорта Турниры Олимпийские игры Токио 2020

Все украинские медали Паралимпиады 1 сентября

Сергей Шаховец
1 сентября, 16:15
В восьмой день Паралимпийских игр в Токио украинские спортсмены пополнили копилку нашей страны 8 медалями. 1 сентября Украина завершила на шестом месте в медальном зачете

Алексей Федына завоевал в плавании серебряную медаль на Паралимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Сегодня украинцы завоевали две золотые награды, две серебряные и четыре бронзовые награды. После 1 сентября Украина опустилась в медальном зачете с пятого на шестое место. Всего у нас уже 75 медалей!

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ЗОЛОТО

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  • Максим Крипак (плавание, 400 метров, вольный стиль, класс – S10)
  • Анастасия Москаленко (легкая атлетика, толкание ядра, класс – F32)

СЕРЕБРО

  • Василий Ковальчук (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH1)
  • Алексей Федина (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)

БРОНЗА

  • Ирина Щетник (пулевая стрельба, пневматическая винтовка, 10 метров, класс – SH1)
  • Иван Май и Лев Кац (настольный теннис, парный турнир, класс – S9)
  • Яна Бережная (плавание, 100 метров, брасс, класс – SB11)
  • Ярина Матло (плавание, 100 метров, брасс, класс – S12)

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