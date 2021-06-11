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Здесь сыграет Украина: знакомимся с аренами Евро-2020

11 июня, 13:20

Александр Трикиша

Знакомим со всеми стадионами Евро-2020. Турнир впервые пройдет в 11 разных странах на 11 разных стадионах. Специально к чемпионату Европы был возведен лишь один стадион

Все стадионы Евро-2020

Вот мы и дождались старта чемпионата Европы! Впервые в истории турнир примут сразу 11 стран на 11 разных стадионах – Азербайджан, Англия, Венгрия, Германия, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Нидерланды, Россия, Румыния, Шотландия.

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Интересно, что лишь одна арена была построена специально к Евро-2020 – это стадион имени Ференца Пушкаша в Будапеште. Также изначально матчи должны были принимать Бильбао и Дублин, но из-за проблем с пандемией матчи перенесли в Севилью и Санкт-Петербург. А теперь давайте познакомимся с ними поближе.

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Где пройдут матчи Евро-2020:

Лондон, Англия
Население: 8 908 081
Стадион "Уэмбли"
Открыт в 2007 году
Вместимость: 90 000

Мюнхен, Германия
Население: 1 456 039
Стадион "Альянс Арена"
Открыт в 2005 году
Вместимость: 75 000

Баку, Азербайджан
Население: 2 277 500
"Олимпийский стадион"
Открыт в 2015 году
Вместимость: 70 000

Рим, Италия
Население: 2 875 805
"Стадио Олимпико"
Открыт в 1937 году, реконструирован в 1953 году
Вместимость: 72 698

Санкт-Петербург, Россия
Население: 5 383 890
Стадион "Газпром Арена"
Открыт в 2017 году
Вместимость: 61 000

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Бухарест, Румыния
Население: 1 883 425
"Национальный стадион"
Открыт в 2011 году
Вместимость: 54 851

Копенгаген, Дания
Население: 615 993
Стадион "Паркен"
Открыт в 1992 году
Вместимость: 51 711

Будапешт, Венгрия
Население: 1 752 286
Стадион "Ференц Пушкаш"
Открыт в 2019 году
Вместимость: 65 156

Глазго, Шотландия
Население: 621 020
Стадион "Хэмпден Парк"
Открыт в 1903 году, реконструирован в 1999 году
Вместимость: 51 472

Амстердам, Нидерланды
Население: 857 713
Стадион "Йохан Кройф Арена"
Открыт в 1996 году
Вместимость: 53 052

Севилья, Испания
Население:688 711
Стадион: "Олимпийский стадион Севильи"
Открыт в 1999 году
Вместимость: 60 000

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Источник: Сегодня|Спорт

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