Все решила лотерея: Динамо вышло в 1/8 финала еврокубка, победив в серии пенальти

Динамо Киев U-19 вышли в 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА / Фото: Getty Images

В Ла-Корунье на стадионе "Риасор" состоялся матч стадии плей-офф Юношеской лиги УЕФА, в котором путевку в 1/8 финала разыгрывали испанский Депортиво и киевское Динамо.

Основное время не выявило победителя. В дебюте встречи хозяева открыли счет, однако киевляне быстро отыгрались благодаря голу Антона Царенко.

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ГОЛ ЦАРЕНКО

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И все же на перерыв Депортиво ушел, ведя в счете. Рубен Лопес на 26-й минуте отличился голом, а на 39-й стал антигероем, заработав удаление вторым горчичником.

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Численным большинством динамовцы во втором тайме воспользовались: Александр Яцык за 15 минут до конца основного времени восстановил статус-кво. Победителя пришлось определять с помощью серии пенальти.

ГОЛ ЯЦЫКА

Вратарь Динамо Денис Игнатенко отразил второй удар в серии, но неудачный удар Самбы Диалло свел на нет все старания партнера по команде. И все-таки Игнатенко потянул еще один удар и стал героем, вырвав для своей команды путевку в следующий раунд.

Матч за выход в 1/8 финала юношеской Лиги УЕФА 2021/2022.

Депортиво U-19 (Ла-Корунья, Испания) – Динамо U-19 (Киев, Украина) – 2:2 (пен. 2:3).

Голы: Нахера, 4, Р. Лопес, 26 – Царенко, 6, Яцик, 75.

Серия пенальти: 1:0 – Очоа, 1:1 – Попов, 1:1 – Гуэрра (вратарь), 1:1 – Диалло (вратарь), 2:1 – Гомес, 2:2 – эль-Хамлиши, 2:2 – Барсиа (вратарь), 2:3 – Вивчаренко, 2:3 – Родригес (перекладина).

Удаление: Р. Лопес, 36 (второе предупреждение).

Депортиво U-19: Суарес – Диас (Тейхо, 85), Родригес, Барксиа, Фигуероа – Нортега, Нахера (Мендес, 46), Р. Лопес – Эрнандес (Очоа, 76), Н. Лопес (Гуэрра, 46), Мелья (Гомес, 90).

Динамо U-19: Игнатенко – Танчак, Филатов, Дячук, Вивчаренко – Царенко, Яцик, Скрипник (Эль-Хамлиши, 64) – Близниченко, Попов, Диалло.

Матч 1/8 финала состоится 1 или 2 марта 2022 года. Жеребьевка плей-офф пройдет 14 февраля и определит турнирную сетку от 1/8 финала до финальной стадии турнира в Ньоне