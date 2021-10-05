Все решено! Названа точная дата перехода Мбаппе в Реал

Мбаппе не может дождаться переезда в Мадрид / Фото: Reuters

Президент мадридского Реала Флорентино Перес раскрыл подробности подписания контракта с нападающим Пари Сен-Жермен Килианом Мбаппе.

Читайте также: Как там в космосе? Впервые звездный футболист поговорил с астронавтом

Реклама

"В январе у нас будут новости по Мбаппе. Надеемся, что все решится уже 1 января", – заявил Перес в интервью El Debate.

Испанский клуб очень хотел подписать форварда уже этим летом. О переезде в Мадрид мечтал и сам Мбаппе. Но в августе ПСЖ отклонил два предложения Реала по Килиану, хотя мадридцы предлагали 160 млн евро. А потом готовы были еще накинуть 20 млн.

Что интересно, Мбаппе может перейти в Реал совершенно бесплатно. Действующий контракт француза с ПСЖ истекает в июне 2022 года. 1 января Реал получит возможность заключить предварительное соглашение с 22-летним форвардом. А летом он переедет в Мадрид в качестве свободного агента.

Реклама

Точно так же, как Лионель Месси этим летом стал игроком Пари Сен-Жермен.

Читайте также: Мбаппе в Лиге чемпионов установил антирекорд – так бывает, когда играешь против Зинченко.