Все на стадион! Боруссия предоставит украинцам бесплатные билеты на футбол

"Сигнал Идуна Парк" - самый большой стадион Германии

В эти дни Динамо проводит благотворительный тур по Европе в поддержку украинцев, которые пострадали от войны. Команда Мирчи Луческу провела уже два матча, выиграв у Легии и Галатасарая с одинаковым счетом – 3:1.

20 апреля Динамо сыграет с ЧФР Клуж, а 26-го числа приедут в гости к дортмундской Боруссии. Тем временем, в продажу поступили билеты на поединок на "Сигнал Идуна Парк".

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Цена пропуска составляет от 5 до 20 евро, однако для украинцев вход будет бесплатным. Для этого забронировать билет онлайн и при входе на арену предъявить документ, подтверждающий гражданство.

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Также приобрести тикет могут и болельщики, у которых не будет возможность посетить игру. В подарок им будет презентован специальный браслет солидарности #StandWithUkraine.

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Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени. Напомним, что все вырученные средства будут направлены украинцам, которые пострадали от военной агрессии армии Путина на нашей земле.