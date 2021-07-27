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Все медалисты Олимпийских игр 27 июля

27 июля, 19:01

Сергей Шаховец

Во вторник на Олимпиаде в Токио разыграли 22 комплекта медалей в 14 видах спорта. Этот день стал успешным для украинской сборной – в ее активе бронзовая медаль в пулевой стрельбе.

23 комплекта медалей было розыграно 27 июля на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Украинский дуэт Елена Костевич и Олег Омельчук завоевали бронзовую медаль Олимпийских игр в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

В поединке за "бронзу" украинцы встретились с командой Сербии и выиграли – 16:12.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ ОЛИМПИАДЫ 27 ИЮЛЯ

ТРИАТЛОН

Женщины.

ПЛАВАНИЕ

мужчины

200 м, вольный стиль

женщины

100 м, спина

мужчины

100 м, спина

женщины

100 м, брасс

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА

Микст, пистолет пневматический, 10 м

Микст, винтовка пневматическая, 10 м

СИНХРОННЫЕ ПРЫЖКИ В ВОДУ

Женщины. Вышка, 10 м

МАЙНТНБАЙК

Женщины

СЕРФИНГ

Мужчины

Женщины

ГРЕБНОЙ СЛАЛОМ

Женщины. Байдарка-одиночка

ДЗЮДО

Женщины. До 63 кг

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Мужчины. До 81 кг

ФЕХТОВАНИЕ

Шпага, команды, женщины

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

Командное многоборье. Женщины.

КОННЫЙ СПОРТ

Командная выездка

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Женщины до 59 кг

Женщины до 64 кг

СОФТБОЛ

Финальный матч

ТХЭКВОНДО

Мужчины. От 80 кг

Женщины. От 67 кг

Таким образом, у сборной Украины становится три медали на Олимпиаде. Первую в субботу принесла дзюдоистка Дарья Белодед, добывшая "бронзу".

Сразу после бронзового боя с израильтянкой Широй Ришони украинка разрыдалась, но потом слезы высохли, и на церемонии награждения Дарья Белодед улыбнулась

В воскресенье вторую награду в копилку Украины на Играх, снова бронзовую, положил шпажист Игорь Рейзлин.

Бронзовый призер Олимпиады Игорь Рейзлин / Фото: Reuters

А сегодня третью награду для Украины добыл дуэт Елены Костевич и Олега Омельчука в стрельбе из пневматического пистолета c 10 метров.

Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

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Источник: Сегодня|Спорт

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