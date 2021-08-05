Все медалисты Олимпиады в Токио 5 августа

В четверг, 5 августа, на Олимпийских играх в Токио были разыграны 29 комплектов наград в 12 видах спорта. Все медалисты 14-го дня Олимпиады-2020

Украинские медалистки Людмила Лузан и Анжелика Терлюга, Олимпиада-2020 / Фото: Reuters

В этот день стали известны медалисты в 12 видах спорта. Украина пополнила свой медальный комплект двумя наградами: "серебро" завоевала каратистка Анжелика Терлюга, а "бронзу" каноистка Людмила Лузан.

Все медалисты Олимпиады-2020 5 августа:

Бокс

Мужчины, 57 кг

Альберт Батыргазиев (РОК)

Дьюк Рэган (США)

Сэмюэл Такьи (Гана)

Ласаро Альварес (Куба)

Борьба

Вольная борьба, женщины до 57 кг

Рисако Каваи (Япония)

Ирина Курочкина (Беларусь)

Эвелина Николова (Болгария)

Хелен Марулис (США)

Вольная борьба, мужчины до 57 кг

Заур Угуев (РОК)

Кумар Рави (Индия)

Нурислам Санаев (Казахстан)

Томас Патрик Гилман (США)

Вольная борьба, мужчины до 86 кг

Дэвид Моррис Тейлор (США)

Хасан Язданичарати (Иран)

Артур Найфонов (РОК)

Майлс Назем Амине (Сан-Марино)

Велоспорт, трэк

Женщины, кейрин

Шанне Браспеннинкс (Нидерланды)

Эллесс Эндрюс (Новая Зеландия)

Лориан Генест (Канада)

Мужщины, омниум

Мэттью Уоллс (Великобритания)

Кэмпбелл Стюарт (Новая Зеландия)

Элиа Вивиани (Италия)

Гребля на байдарках и каноэ

Мужчины, байдарка 200 м

Шандор Тотка (Венгрия)

Манфреди Рицца (Италия)

Лиам Хит (Великобритания)

Женщины, каноэ 200 м

Невин Харрисон (США)

Лоранс Венсан-Лапуэнт (Канада)

Людмила Лузан (Украина)

Женщины, байдарка 500 м

Лиза Каррингтон (Новая Зеландия)

Тамара Чипеш (Венгрия)

Эмма Йоргенсен (Дания)

Мужчины, байдарка-двойка 1000 м

Австралия

Германия

Чехия

Каратэ

Женщины, кумитэ до 55 кг

Ивет Горанова (Болгария)

Анжелика Терлюга (Украина)

Беттина Планк (Австрия)

Вэнь Цююнь (Тайвань)

Мужчины, кумитэ до 67 кг

Стивен да Коста (Франция)

Эрай Шамдан (Турция)

Абдеррахман Аль-Масатфа (Иордания)

Дархан Асадилов (Казахстан)

Женщины, ката

Сандра Санчес (Испания)

Киеу Симидзу (Япония)

Вивиана Боттаро (Италия)

Грейс Лау (Гонконг)

Легкая атлетика

Мужчины,110 м/б

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Хэнсл Парчмент (Ямайка)

Грант Холлоуэй (США)

Рональд Леви (Ямайка)

Мужчины, тройной прыжок

Педро Пичардо (Португалия)

Чжу Ямин (Китай)

Юг Фабрис Занго (Буркина-Фасо)

Мужчины, ядро

Райан Краузер (США)

Джо Ковач (США)

Томас Уолш (Новая Зеландия)

Мужчины, ходьба, 20 км

Массимо Стано (Италия)

Коки Икеда (Япония)

Тосикадзу Яманиси (Япония)

Женщины, семиборье

Нафиссату Тиам (Бельгия)

Анук Веттер (Нидерланды)

Эмма Остервегел (Нидерланды)

Мужчины, десятиборье

Дамиан Уорнер (Канада)

Кевин Майер (Франция)

Эшли Молоуни (Австралия)

Женщины, шест

Кэти Наджеотт (США) – 4,90

Анжелика Сидорова (РОК) – 4,85

Холли Брэдшоу (Великобритания) – 4,85

Мужчины, 400 м

Стивен Гардинер (Багамские острова)

Антони Самбрано (Колумбия)

Кирани Джеймс (Гренада)

Настольный теннис

Женщины, командный турнир

Китай

Япония

Гонконг

Плавание на открытой воде

Мужчины, 10 км

Флориан Веллброк (Германия)

Кристоф Расовски (Венгрия)

Грегорио Пальтриньери (Италия)

Прыжки в воду

Женщины, 10 м, индивидуальные прыжки

Цюань Хунчань (Китай)

Чэнь Юйси (Китай)

Мелисса Ву (Австралия)

Скалолазание

Мужчины, комбайн

Альберто Гинес Лопес (Испания)

Натаниэль Коулман (США)

Якоб Шуберт (Австрия)

Скейтбординг

Мужчины, парк

Кигэн Палмер (Австралия)

Педро Баррос (Бразилия)

Кори Джуно (США)

Хоккей на траве

Мужской финал

Бельгия

Австралия

Индия