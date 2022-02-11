11 февраля 19:00
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Металлист --
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Палмейрас --
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Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
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Бернли --
Ливерпуль --
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Ювентус --
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Брайтон --
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Реал --
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Манчестер Сити --
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Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля

Александр Трикиша
11 февраля, 17:24
В четверг, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх в Пекине разыграли медали в семи видах спорта. Украина снова оказалась за пределами призовых мест

Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля / Фото: REUTERS

Сегодня определились призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.

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Все медалисты 11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сноуборд

мужчины, хаф-пайп

  • 1. Аюму Хирано (Япония)
  • 2. Скотти Джеймс (Австралия)
  • 3. Ян Шеррер (Швейцария)

Горнолыжный спорт

женщины, супер-гигант

  • 1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)
  • 2. Мирьям Пухнер (Австрия)
  • 3. Мишель Гисин (Швейцария)

Лыжные гонки

мужчины, 15 км, классический стиль

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  • 1. Иво Нисканен (Финляндия)
  • 2. Александр Большунов (ОКР)
  • 3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Конькобежный спорт

мужчины, 10000 м

  • 1. Нильс ван дер Пель (Швеция)
  • 2. Патрик Руст (Нидерланды)
  • 3. Давиде Гетто (Италия)

Биатлон

женщины, 7.5 км, спринт

  • 1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия)
  • 2. Эльвира Оберг (Швеция)
  • 3. Доротея Вирер (Италия)

Шорт-трек

женщины, 1000 м

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  • 1. Кристофер Гротхер (Германия)
  • 2. Аксель Юнг (Германия)
  • 3. Янь Вэньган (Китай)

Скелетон

мужчины, одиночки

  • 1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)
  • 2. Чхве Мин Джон (Южная Корея)
  • 3. Ханне Десмет (Бельгия)

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.