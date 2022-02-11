Все медалисты Олимпиады в Пекине 11 февраля / Фото: REUTERS

Сегодня определились призеры в сноуборде, горнолыжном спорте, лыжных гонках, конькобежном спорте, биатлоне, шорт-треке и склетоне.

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Все медалисты 11 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине

Сноуборд

мужчины, хаф-пайп

1. Аюму Хирано (Япония)

2. Скотти Джеймс (Австралия)

3. Ян Шеррер (Швейцария)

Горнолыжный спорт

женщины, супер-гигант

1. Лара Гут-Бехрами (Швейцария)

2. Мирьям Пухнер (Австрия)

3. Мишель Гисин (Швейцария)

Лыжные гонки

мужчины, 15 км, классический стиль

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1. Иво Нисканен (Финляндия)

2. Александр Большунов (ОКР)

3. Йоханнес Клебо (Норвегия)

Конькобежный спорт

мужчины, 10000 м

1. Нильс ван дер Пель (Швеция)

2. Патрик Руст (Нидерланды)

3. Давиде Гетто (Италия)

Биатлон

женщины, 7.5 км, спринт

1. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия)

2. Эльвира Оберг (Швеция)

3. Доротея Вирер (Италия)

Шорт-трек

женщины, 1000 м

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1. Кристофер Гротхер (Германия)

2. Аксель Юнг (Германия)

3. Янь Вэньган (Китай)

Скелетон

мужчины, одиночки

1. Сюзанне Схюлтинг (Нидерланды)

2. Чхве Мин Джон (Южная Корея)

3. Ханне Десмет (Бельгия)

Украинские спортсмены провели очередной день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.