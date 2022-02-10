9 февраля 22:00
Милан 4
Лацио 0
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 18:30
Челси --
Палмейрас --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
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Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
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Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля

Александр Трикиша
10 февраля, 16:52
В четверг, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх в Китае разыграли восемь комплектов наград. Список всех медалистов дня

Американцы завоевали 10 февраля два золота / Фото: REUTERS

Самым урожайным день выдался для Канады, которая пополнила свою копилку четырьмя наградами. На счету США три медали, зато две из них – золотые.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

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Все медалисты Олимпиады в Пекине 9 февраля

СНОУБОРД

Хаф-пайп (женщины)

  • 1. Хлоя Ким (США)
  • 2. Керальт Кастельет (Испания)
  • 3. Сена Томмита (Япония)

Кросс (мужчины)

  • 1. Алессандро Геммерле (Австрия)
  • 2. Эллиот Гронден (Канада)
  • 3. Омар Визинтин (Италия)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Произвольная программа (мужчины)

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  • 1. Нейтан Чен (США)
  • 2. Юма Кагияма (Япония)
  • 3. Сэма Уно (Япония)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Суперкомбинация. Слалом (мужчины)

  • 1. Иоганнес Штрольц (Австрия)
  • 2. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
  • 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Классический стиль, 10 км (женщины)

  • 1. Терезе Йохауг (Норвегия)
  • 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
  • 3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

ФРИСТАЙЛ

Микст. Акробатика

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  • 1. США
  • 2. Китай
  • 3. Канада

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5000 м (женщины)

  • 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
  • 2. Изабелль Вейдеманн (Канада)
  • 3. Мартина Сабликова (Чехия)

САННЫЙ СПОРТ

Смешанная эстафета

  • 1. Германия
  • 2. Австрия
  • 3. Латвия

Украинские спортсмены снова провели день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.