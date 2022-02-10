Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля

Американцы завоевали 10 февраля два золота / Фото: REUTERS
Самым урожайным день выдался для Канады, которая пополнила свою копилку четырьмя наградами. На счету США три медали, зато две из них – золотые.
Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине
Все медалисты Олимпиады в Пекине 9 февраля
СНОУБОРД
Хаф-пайп (женщины)
- 1. Хлоя Ким (США)
- 2. Керальт Кастельет (Испания)
- 3. Сена Томмита (Япония)
Кросс (мужчины)
- 1. Алессандро Геммерле (Австрия)
- 2. Эллиот Гронден (Канада)
- 3. Омар Визинтин (Италия)
ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
Произвольная программа (мужчины)
- 1. Нейтан Чен (США)
- 2. Юма Кагияма (Япония)
- 3. Сэма Уно (Япония)
ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Суперкомбинация. Слалом (мужчины)
- 1. Иоганнес Штрольц (Австрия)
- 2. Александер Омодт Кильде (Норвегия)
- 3. Джеймс Кроуфорд (Канада)
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Классический стиль, 10 км (женщины)
- 1. Терезе Йохауг (Норвегия)
- 2. Кертту Нисканен (Финляндия)
- 3. Криста Пярмякоски (Финляндия)
ФРИСТАЙЛ
Микст. Акробатика
- 1. США
- 2. Китай
- 3. Канада
КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ
5000 м (женщины)
- 1. Ирен Схаутен (Нидерланды)
- 2. Изабелль Вейдеманн (Канада)
- 3. Мартина Сабликова (Чехия)
САННЫЙ СПОРТ
Смешанная эстафета
- 1. Германия
- 2. Австрия
- 3. Латвия
Украинские спортсмены снова провели день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.