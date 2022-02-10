Все медалисты Олимпиады в Пекине 10 февраля

Американцы завоевали 10 февраля два золота / Фото: REUTERS

Самым урожайным день выдался для Канады, которая пополнила свою копилку четырьмя наградами. На счету США три медали, зато две из них – золотые.

Медальный зачет Олимпийских игр в Пекине

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Все медалисты Олимпиады в Пекине 9 февраля

СНОУБОРД

Хаф-пайп (женщины)

1. Хлоя Ким (США)

2. Керальт Кастельет (Испания)

3. Сена Томмита (Япония)

Кросс (мужчины)

1. Алессандро Геммерле (Австрия)

2. Эллиот Гронден (Канада)

3. Омар Визинтин (Италия)

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ

Произвольная программа (мужчины)

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1. Нейтан Чен (США)

2. Юма Кагияма (Япония)

3. Сэма Уно (Япония)

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ

Суперкомбинация. Слалом (мужчины)

1. Иоганнес Штрольц (Австрия)

2. Александер Омодт Кильде (Норвегия)

3. Джеймс Кроуфорд (Канада)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Классический стиль, 10 км (женщины)

1. Терезе Йохауг (Норвегия)

2. Кертту Нисканен (Финляндия)

3. Криста Пярмякоски (Финляндия)

ФРИСТАЙЛ

Микст. Акробатика

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1. США

2. Китай

3. Канада

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5000 м (женщины)

1. Ирен Схаутен (Нидерланды)

2. Изабелль Вейдеманн (Канада)

3. Мартина Сабликова (Чехия)

САННЫЙ СПОРТ

Смешанная эстафета

1. Германия

2. Австрия

3. Латвия

Украинские спортсмены снова провели день без наград. Смотрите, какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.