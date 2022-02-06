Все медалисты Олимпиады 6 февраля

6 февраля, 16:51

В воскресенье в Пекине разыграли шесть комплектов наград – в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле и шорт-треке