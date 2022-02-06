6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты Олимпиады 6 февраля

Андрей Трофимов
6 февраля, 16:51
В воскресенье в Пекине разыграли шесть комплектов наград – в лыжных гонках, конькобежном спорте, прыжках на лыжах с трамплина, сноуборде, фристайле и шорт-треке

Японец Кобаяси взял золото в прыжках с трамплина / Фото: Reuters

Вместо шести комплектов медалей 6 февраля на зимних Играх в Пекине должны были разыграть семь. Но финал в горнолыжном скоростном спуске перенесли из-за ветра.

ВСЕ МЕДАЛИСТЫ 6 ФЕВРАЛЯ

СНОУБОРД

Слоупстайл, женщины

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  • 1. Зоуи Садовски-Синнотт (Новая Зеландия)
  • 2. Джулия Марино (США)
  • 3. Тесс Коуди (Австралия)

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Скиатлон, мужчины

  • 1. Александр Большунов (РОК)
  • 2. Денис Спицов (РОК)
  • 3. Ииво Нисканен (Финляндия)

КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ

5000 м, мужчины

  • 1. Нильс ван дер Пул (Швеция)
  • 2. Патрик Руст (Нидерланды)
  • 3. Халльгейр Энгебротен (Норвегия)

ПРЫЖКИ С ТРАМПЛИНА

HS106, мужчины

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  • 1. Рею Кобаяси (Япония)
  • 2. Мануэль Феттнер (Австрия)
  • 3. Давид Кубацки (Польша)

ФРИСТАЙЛ

Могул, женщины

  • 1. Джакара Энтони (Австралия)
  • 2. Джейлин Кауф (США)
  • 3. Анастасия Смирнова (ОКР)

САННЫЙ СПОРТ

Мужчины

  • 1. Йоханнес Людвиг (Германия)
  • 2. Вольфганг Киндл (Австрия)
  • 3. Доминик Фишналлер (Италия)

Напомним, празднуя свое золото, лыжник из РОК Александр Большунов сломал пьедестал.

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