Все медалисты 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Медалисты 14 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: REUTERS

В понедельник определились олимпийские чемпионы в произвольном танце в фигурном катании, монобобе среди женщин, женской лыжной акробатике и прыжках с трамплина среди мужчин.

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Фигурное катание

Танцы на льду. Произвольный танец

1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)

2. Виктория Синицына / Никита Кацалапов (РОК)

3. Мэдисон Габбелл / Закари Доногью (США)

Бобслей

Монобоб, женщины

1. Кейли Гамфрис (США)

2. Элана Мейерс (США)

3. Кристин де Брюин (Канада)

Фристайл

Акробатика, женщины

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1. Сюй Мэнтао (Китай)

2. Анна Гуськова (Беларусь)

3. Меган Ник (США)

Прыжки с трамплина

Командный турнир, мужчины

1. Австрия

2. Словения

3. Германия

Украина снова провел день безрезультативно. На данный момент в нашей коллекции нет медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.