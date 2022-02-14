15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
17 февраля 19:45
Барселона --
Наполи --
17 февраля 22:00
Порту --
Лацио --
17 февраля 22:00
Аталанта --
Олимпиакос --
19 февраля 19:30
Манчестер Сити --
Тоттенхэм --
20 февраля 17:15
Валенсия --
Барселона --
20 февраля 18:30
Боруссия Д --
Боруссия М --
24 февраля 19:45
Лацио --
Порту --
24 февраля 19:45
Олимпиакос --
Аталанта --
24 февраля 22:00
Наполи --
Барселона --
25 февраля 14:00
Минай --
Заря --
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
22 февраля 22:00
Вильярреал --
Ювентус --
22 февраля 22:00
Челси --
Лилль --
23 февраля 22:00
Атлетико --
Манчестер Юнайтед --
23 февраля 22:00
Бенфика --
Аякс --
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Главная Новости спорта Олимпиада Пекин 2022

Все медалисты 14 февраля на Олимпийских играх в Пекине

Александр Трикиша
14 февраля, 16:33
Понедельник, 14 февраля, на Олимпийских играх в Пекине оказался небогатым на медали. Сегодня разыграли всего четыре комплекта наград

Медалисты 14 февраля на Олимпиаде в Пекине / Фото: REUTERS

В понедельник определились олимпийские чемпионы в произвольном танце в фигурном катании, монобобе среди женщин, женской лыжной акробатике и прыжках с трамплина среди мужчин.

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Фигурное катание

Танцы на льду. Произвольный танец

  • 1. Габриэлла Пападакис / Гийом Сизерон (Франция)
  • 2. Виктория Синицына / Никита Кацалапов (РОК)
  • 3. Мэдисон Габбелл / Закари Доногью (США)

Бобслей

Монобоб, женщины

  • 1. Кейли Гамфрис (США)
  • 2. Элана Мейерс (США)
  • 3. Кристин де Брюин (Канада)

Фристайл

Акробатика, женщины

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  • 1. Сюй Мэнтао (Китай)
  • 2. Анна Гуськова (Беларусь)
  • 3. Меган Ник (США)

Прыжки с трамплина

Командный турнир, мужчины

  • 1. Австрия
  • 2. Словения
  • 3. Германия

Украина снова провел день безрезультативно. На данный момент в нашей коллекции нет медалей. Какие места занимают наши спортсмены на Олимпиаде в Пекине.