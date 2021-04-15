Все красотки женской сборной Украины по теннису – на одном фото

Элина Свитолина, Марта Костюк, Катарина Завацкая, а также сестры-парницы Надежда и Людмила Киченок проведут двухдневный марафон против соперниц из Японии

16-17 апреля женская сборная Украины по теннису проведет матч Кубка Билли Джин Кинг против Японии. Встреча в рамках бывшего Кубка Федерации пройдет на грунтовых кортах в Черноморске Одесской области.

За Украину сыграют первая ракетка страны Элина Свитолина, восходящие звезды Марта Костюк и Катарина Завацкая, а также успешные парницы Надежда Киченок и Людмила Киченок. А вот неизменной сборницы Леси Цуренко в этот раз нет.

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Накануне старта противостояния Марта Костюк поделилась снимком, на котором запечатлены все теннисистки-красотки нашей сборной, включая саму Марту, а также капитан нашей команды Михаил Филима и менеджер команды Ольга Савчук.

Украина – Япония. Расписание игр

16 апреля (два одиночных матча). Начало – в 11:00

Элина Свитолина – Тихиро Мурамацу

Марта Костюк – Юки Найто



17 апреля (два одиночных матча + парная встреча). Начало – в 11:00

Элина Свитолина – Юки Найто

Марта Костюк – Тихиро Мурамацу

Надежда Киченок / Людмила Киченок – Сихо Акита / Химари Сато

Победители этого противостояния пройдут в квалификацию бывшего Fed Cup Finals-2021, проигравшие останутся в группе в своей зоне. Изначально принимающей стороной были азиатки, но украинских теннисисток не пустили в Японию из-за коронавирусных ограничений. Поэтому матчи перенесли в Черноморск.

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