Все, чтобы победить Динамо! Барселона снимает ограничения для зрителей

Стадион Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Испанская Барселона получила разрешение полностью заполнять стадион на домашних играх. В Каталонии сняли ограничения на посещение культурных и спортивных мероприятий.

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Таким образом, в ближайших матчах Камп Ноу сможет заполняться на 100 процентов.

17 октября Барселона дома примет Валенсию в матче чемпионата Испании, а 20 октября – киевское Динамо в игре Лиги чемпионов.

Каталонцы ужасно стартовали на групповом этапе ЛЧ. Проиграли Баварии и Бенфике с одинаковым счетом – 0:3.

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Динамо сыграло вничью с Бенфикой – 0:0 и разгромно уступило Баварии – 0:5.

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