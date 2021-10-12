12 октября 21:45
Украина --
Босния и Герцеговина --
15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
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Челси --
Мальме --
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Зенит --
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Все, чтобы победить Динамо! Барселона снимает ограничения для зрителей

Любомир Луканюк
12 октября, 20:45
Матч Лиги чемпионов 20 октября в Лиге чемпионов может пройти при переполненных трибунах. В Каталонии сняли ограничения на посещение спортивных мероприятий

Стадион Камп Ноу. Фото: REUTERS/Albert Gea

Испанская Барселона получила разрешение полностью заполнять стадион на домашних играх. В Каталонии сняли ограничения на посещение культурных и спортивных мероприятий.

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Таким образом, в ближайших матчах Камп Ноу сможет заполняться на 100 процентов.

17 октября Барселона дома примет Валенсию в матче чемпионата Испании, а 20 октября – киевское Динамо в игре Лиги чемпионов.

Каталонцы ужасно стартовали на групповом этапе ЛЧ. Проиграли Баварии и Бенфике с одинаковым счетом – 0:3.

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Динамо сыграло вничью с Бенфикой – 0:0 и разгромно уступило Баварии – 0:5.

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