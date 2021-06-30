Все бы свои голы отдал! Лидер Швеции – в отчаянии после 1:2 от Украины

Шевченко утешает Форсберга / Фото: Reuters
По мнению лучшего бомбардира сборной Швеции Эмиля Форсберга, его команда не заслуживала поражения от Украины в 1/8 финала Евро-2020.
"Обидно. Думаю, что мы играли лучше", – заявил после 1:2 от украинцев Форсберг
"Мы заслуживали лучшего, но пропустили необязательный гол, попали в штангу, перекладину. Сложно играть, когда остаешься в меньшинстве в дополнительное время. Но мы боролись всей командой, обещая друг другу не сдаваться. А затем в последнем игровом моменте, после последней подачи они забили гол... Получилось очень жестко"
"Я бы променял все свои четыре гола на наш выход в следующий раунд. Сейчас мне просто грустно. Цели наши были куда более высокие", – приводит слова Форсберга сайт УЕФА
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Противоположное настроение в лагере сборной Украины. Как мы писали, после игры Яремчук танцевал в раздевалке.
А вот вратарь "сине-желтых" Бущан, отвечая на вопрос о своих ощущениях после выигрыша в Глазго, заявил: "Хочу, чтобы через девять месяцев в стране был прирост рождаемости детей".
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