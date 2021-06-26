Вратари Дании и Уэльса вошли в историю чемпионатов Европы

Каспер Шмейхель и Дэнни Уорд стали первыми вратарями одного клуба, которые сыграли друг против друга в матче континентального первенства

Шмейхель и Уорд: разное настроение после матча / Фото: Getty Images

Сборные Уэльса и Дании открыли плей-офф Евро-2020. И в этом поединке произошла уникальная ситуация.

За обе команды играли голкиперы, представляющие один клуб – Лестер: Каспер Шмейхель защищал ворота Дании, Дэнни Уорд – стоял в "рамке" Уэльса. Такое случилось впервые в истории чемпионатов Европы.

Основный голкипер Лестера Шмейхель доказал, почему он считается лучшим в команде. Отстоял на ноль. А вот его визави четырежды доставал мячи из сетки собственных ворот. Дания победила – 4:0.

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Уэльс едет домой, а Дания может готовиться к поездке в Баку. Именно там 3 июля датчане сыграют в четвертьфинале с победителем пары Нидерланды – Чехия (27 июня). Плей-офф Евро-2020 стартовал: что нужно знать о матчах на вылет.