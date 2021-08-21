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Вратарь Реала признался в любви брюнетке из Днепра

Андрей Трофимов
21 августа, 13:15
Украинский голкипер мадридского клуба Андрей Лунин и его супруга Анастасия отметили знаковую для обоих дату

Андрей Лунин и Анастасия шесть лет вместе / Фото: Instagram

Андрей Лунин трогательно поздравил свою жену Анастасию с очередной годовщиной их отношений.

"Шесть прекрасных лет с моей самой лучшей, Анастасией. Люблю тебя", – написал в Instagram 22-летний Лунин, подарив своей возлюбленной ведерко тюльпанов

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Напомним, что Андрей Лунин и Анастасия Томазова поженились весной этого года. Скромная роспись в эпоху коронавируса прошла в Мадриде. А на официальную церемонию жених и невеста пришли в спортивных костюмах.

А позвал Лунин замуж Анастасию еще на католическое Рождество 2019 года. Романтическое предложение руки и сердца футболист сделал на клубном стадионе Вальядолида, за который играл на тот момент. И на поле арены "Хосе Соррилья" в ответ услышал заветное "да".

Познакомились Андрей и Настя через социальные сети.

"После виртуального общения договорились о встрече – и понеслась, – рассказывала девушка. – Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал карьеру в Днепре"

Анастасия родом из Днепра, по образованию – архитектор/дизайнер и, что интересно, никогда не мечтала о муже-футболисте: "В детстве я мечтала о принце из Дубая. Когда маленькая была, даже не знала о том, что футболисты существуют".

Напомним, два года назад Андрей Лунин был признан лучшим вратарем молодежного ЧМ, но с тех пор так и не продвинулся в карьере дальше статуса резервного голкипера в Реале.

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