Впереди – победа! Зеленский отметил игру украинских футболистов против Нидерландов

Зеленский доволен игрой Украина - Нидерланды / коллаж "Сегодня"

В матче со сборной Нидерландов украинские футболисты показали очень сильную игру и впереди их еще ждет победа.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Instagram.

"Эмоциональное начало. Очень сильная игра до последней секунды. Каждый украинец был сегодня с вами и будет и в дальнейшем. Впереди – две важных игры и ПОБЕДА! Потому что надпись на форме не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас", – написал президент.

Гордится игрой украинских футболистов против Нидерландов и глава Офиса президента Андрей Ермак, он также заявил о максимальной поддержке украинской сборной.

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"Украина гордится своей сборной! Сложный матч, но на таком ответственном турнире легко быть не может. Особенно сейчас нашим ребятам нужна максимальная поддержка. Вы показали футбол европейского сорта против мирового гранда – сборной Нидерландов", – написал он в Facebook.

Он также привел слова покойного тренера украинской сборной Валерия Лобановского: "Я вообще не разделяю победы и поражения, это неизбежные составные части одного процесса".

Напомним, стартовый матч сборной Украины в финальной части чемпионата Европы в воскресенье, 13 июня, завершился поражением от Нидерландов со счетом 2:3, после того как на 85-й минуте был пропущен мяч от соперника.

Во втором туре Евро-2020, 17 июня, Украина сыграет с Северной Македонией в Бухаресте, а Нидерланды примут в Амстердаме Австрию.