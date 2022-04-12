Война внутри войны или бои за президентское кресло? Украинский биатлон переживает революцию

Биатлонная война Цербе-Несиной и Дериземли / Фото: Facebook, Коллаж: Сегодня

Украинский биатлон стал еще одним местом баталий во время полномасштабного военного вторжения России на территорию нашей страны. Скандальные заявления президента федерации биатлона Украины, лишили Владимира Брынзака уважения от спортсменов и коллег. Из-за чего биатлонный функционер, которые 24 года руководил этим видом спорта, принял решение больше не участвовать в выборах президента федерации.

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Свято место пусто не бывает!

Раскол произошел и среди легендарных биатлонистов сборной. Главная перепалка на просторах социальный сетей идет между олимпийской призеркой Валентиной Цербе-Несиной и бронзовым призером чемпионатов мира Андреем Дериземлей.

/ Фото: Facebook

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История началась с того, что Цербе-Несина обвинила Дериземлю чуть ли не в предательстве, после того как украинский биатлонист вместе с семьей спасался из оккупированного Чернигова. Бронзовая призерка Олимпийских игр 1994 года презирала коллегу, что тот не вернулся в родной город помогать нуждающимся, а просто отсиживается в безопасном месте.

/ Фото: Facebook

Андрей Дериземля рассматривался как один из главных кандидатов на вакантное место президента федерации.

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/ Фото: Facebook

Очередной поворот событий произошел после заявления об уходе Владимира Брынзака. Валентина Цербе-Несина сделала пост на своей странице в Facebook, где сказала о Дериземле, что больше не хочет общаться с этим человеком.

/ Фото: Facebook

На это заявлении отреагировал и Андрей Дериземля в комментариях под этим постом:

"Ты завидуешь моим достижениям и не можешь сдержать это! Ты даже на мою тещу пишешь гадости, а она вывозила больных детей из города! Что ты сделала и кто ты такая, что я должен перед тобой отчитываться? Ты сидишь в безопасном месте и обливаешь всех грязью! Если у человека столько времени на писание грязных опусов в Интернете, то можно сделать выводы. Каждый обо всех судит по себе. Я не буду мериться с тобой кто, сколько и кому помог во время войны. И продолжает помогать. Всему свое время", – ответил Андрей Дериземля.

/ Фото: Facebook

Какой смысл таких обвинений и ответов во время настоящей войны в Украине, вопрос риторический. Но приближающиеся выборы нового президента Федерации биатлона Украины, дают сделать некоторые выводы о происходящем в самом популярном зимнем виде спорта украинцев. Выборы назначены на 18 мая 2022 года, отменять из-за войны не будут, а сам процесс пройдет в режиме онлайн-конференции.

Вся эта ситуация происходит на фоне того, что украинские биатлонисты и биатлонистки с оружием в руках защищают нашу страну от военного вторжения орков на территорию нашего государства.