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Вот так подарок! Звезды Сокола дали мастер-класс юным хоккеистам

Андрей Трофимов
26 декабря, 19:29
На открытом катке компания Parimatch Foundation подарила праздник юным хоккеистам, которые смогли потренироваться с игроками легендарного клуба

Тренировка со звездами / Фото: Коллаж: Сегодня

Рождество, Новый год – это время чудес. Ну скажите, разве не чудо для маленького хоккеиста выйти на лед вместе с профессионалами, подсмотреть, как они катаются, как бросают шайбу.

В роли Деда Мороза выступил Parimatch Foundation. Компания на отрытом катке возле Офиса президента организовала мастер-класс. Звезды киевского Сокола Дмитрий Кубрицкий, Михаил Симчук, Даниил Коржилецкий и Денис Гончаренко встретились с юными воспитанниками хоккейной школы столичного клуба.

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У детей эмоции зашкаливали. Уже на раскатке желание себя показать перед толпой зрителей преобладало над мастерством. Ребята горячились, падали, толкались и едва не устроили потасовку.

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Когда немного успокоились, ребятишки провели небольшую тренировку со своим тренером. А затем со звездами сыграли импровизированный матч.

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В таких случаях проигравших не бывает. Дети были в восторге от встречи с профи, а в конце мастер-класса еще и получили подарки от организаторов.

Мастер-класс хоккеистов Сокола