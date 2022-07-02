Вот так гость! Дарио Срна пришел к мальчику, который написал письмо Борису Джонсону

Срна пришел с подарками к Илье / Фото: Коллаж: Сегодня

Легендарный футболист Шахтера Дарио Срна пришел в гости к мальчику, потерявшему родителей в Мариуполе.

Директор "горняков" подарил 6-летнему Илье Костушевичу форму Шахтера и бутсы, а еще они пообщались, поиграли и выпили чай. Также клуб оказывает опекунам мальчика финансовую поддержку.

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Но на этом сюрпризы для Ильи не закончились. Они вместе с Дарио позвонили легендарному полузащитнику Реала Луке Модричу – обладателю "Золотого мяча" 2018 года.

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Ранее Илья написал премьер-министру Великобритании письмо, которое Борису Джонсону передали во время его визита в Украину.

"Передали оригинал и перевод, но, как оказалось в поезде, господин Борис читает на украинском!", – написала пресс-служба Укрзализныци.