Вот это троллинг: боец MMA танцевал в клетке, пока соперник пытался его ударить

Забавный момент в смешанных единоборствах / Фото: Коллаж: Сегодня
Прямо во время поединка боец успешно ушел от нескольких атак соперника и то ли решил спародировать его неловкие движения, то ли от скуки станцевал, но публике это точно понравилось.
К сожалению, определить, что это за поединок и кто в итоге победил не удалось.
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