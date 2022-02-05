4 февраля 15:00
Полесье 2
Верес 1
4 февраля 18:00
Украина 2
Россия 3
4 февраля 19:00
Металлист 3
Черноморец 3
5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости MMA

Вот это троллинг: боец MMA танцевал в клетке, пока соперник пытался его ударить

Александр Трикиша
5 февраля, 00:03
Забавный эпизод произошел на одном из турниров по смешанным единоборствам. Один из бойцов был так уверен в своей неуязвимости, что позволил издеваться над соперником

Забавный момент в смешанных единоборствах / Фото: Коллаж: Сегодня

Прямо во время поединка боец успешно ушел от нескольких атак соперника и то ли решил спародировать его неловкие движения, то ли от скуки станцевал, но публике это точно понравилось.

К сожалению, определить, что это за поединок и кто в итоге победил не удалось.

Реклама

Другие новости смешанных единоборств: