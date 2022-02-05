Вот это троллинг: боец MMA танцевал в клетке, пока соперник пытался его ударить

Забавный момент в смешанных единоборствах / Фото: Коллаж: Сегодня

Прямо во время поединка боец успешно ушел от нескольких атак соперника и то ли решил спародировать его неловкие движения, то ли от скуки станцевал, но публике это точно понравилось.

К сожалению, определить, что это за поединок и кто в итоге победил не удалось.

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