Вот это сенсация! Чемпиона мира брутально нокаутировали на глазах у собственных болельщиков

Мартинес сенсационно победил Гэлэхэда / Фото: REUTERS

Гэлэхэд выиграл первые четыре раунда и уверенно вел поединок к собственной победе.

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Однако в концовке пятого раунда британец пропустил мощный удар с правой и отправился в нокдаун.

Гэлэхэд тяжело поднялся на ноги, но рефери разрешил ему продолжить бой, а спустя несколько секунд прозвучал спасительный гонг.

Но восстановиться за минуту перерыва он не успел. В самом начале шестого раунда Мартинес бросился в атаку и окончательно уложил соперника.

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Отметим, что Гэлэхэд потерпел лишь второе поражение в карьере при 28 победах. А Мартинес одержал 43-ю победу, но еще в его послужном списке 10 поражений и две ничьих.

Ранее мы писали что жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе. Алисия Баумгарднер победила Терри Харпер и стала новой чемпионкой мира.