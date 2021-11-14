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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Вот это сенсация! Чемпиона мира брутально нокаутировали на глазах у собственных болельщиков

Александр Трикиша
14 ноября, 10:50
Британский боксер Кид Гэлэхэд у себя на родине проводил первую защиту титула чемпиона мира по версии IBF в полулегком весе, но был сенсационно нокаутирован испанцем Кико Мартинесом

Мартинес сенсационно победил Гэлэхэда / Фото: REUTERS

Гэлэхэд выиграл первые четыре раунда и уверенно вел поединок к собственной победе.

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Однако в концовке пятого раунда британец пропустил мощный удар с правой и отправился в нокдаун.

Гэлэхэд тяжело поднялся на ноги, но рефери разрешил ему продолжить бой, а спустя несколько секунд прозвучал спасительный гонг.

Но восстановиться за минуту перерыва он не успел. В самом начале шестого раунда Мартинес бросился в атаку и окончательно уложил соперника.

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Отметим, что Гэлэхэд потерпел лишь второе поражение в карьере при 28 победах. А Мартинес одержал 43-ю победу, но еще в его послужном списке 10 поражений и две ничьих.

Ранее мы писали что жутким стоячим нокаутом завершился чемпионский поединок в женском боксе. Алисия Баумгарднер победила Терри Харпер и стала новой чемпионкой мира.