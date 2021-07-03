Вот это прорыв! 14-летний украинец подписал контракт с испанским клубом

Украинский футболист Марк Шпира продолжит свою карьеру в составе испанского клуба Леванте, это первый контракт нашего игрока

Первый контракт Шпиры

Пока национальная сборная Украины сражается на чемпионате Европы, молодые украинские игроки устраивают свое будущее в Европе.

Мы уже писали о переходе Максима Кучерявого в Сент-Джонстон. А теперь наш футболист будет в чемпионате Испании.

Украинец Марк Шпира продолжит свою карьеру в составе испанского клуба Леванте.

"Мой первый контракт. Счастлив стать игроком одной из лучших футбольных академий Испании. Для меня это новый этап, важный шаг к цели и заветной мечты – только вперед", – написал Шпира в своем Instagram.

Леванте выступает в высшем дивизионе чемпионата Испании. В прошлом сезоне клуб занял 14-е место.

Ранее Шпира тренировался в академии испанской Патаконы, а до этого он занимался в детской команде Барселоны.