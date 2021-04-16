Вот это признание! В честь Новака Джоковича назвали вид улиток

На Балканах обнаружили новый вид улиток, который назвали Travunijana djokovici, в честь легендарного сербского теннисиста Новака Джоковича

В честь знаменитого теннисиста, 18-кратного чемпиона Больших шлемов, Новака Джоковича назвали новый вид улиток, который обнаружили на Балканах. Недавно мы писали, что в Сербии рекорд Джоковича превратили в национальный праздник.

Словацкий биоспелеолог Йозеф Грего и черногорский зоолог Владимир Пешич нашли новую улитку недалеко от Подгорицы в апреле 2019 года. Ее назвали в честь Джоковича "в знак признательности за его вдохновляющий энтузиазм и энергию".

Недавно обнаруженный вид улиток, получивший название Travunijana djokovici, относится к семейству Hydrobiidae. Они также известны как грязевые улитки, населяющие пресную или солоноватую воду в пещерах и подземных средах обитания.

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Ранее мы рассказали, как неординарно прошла традиционная фотосессия для сербского теннисиста Новака Джоковича после победы на Australian Open-2021 на одном из пляжей Мельбурна. Сначала Джокович невольно помешал свадебной церемонии, а затем дал автограф на животе.