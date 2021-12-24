Вот это поворот! Хейни решил забрать пояса у Камбососа и покинуть дивизион

Джордж Камбосос vs Девин Хейни / Фото: Коллаж: Сегодня
Чемпион мира в легком весе по версии WBC Девин Хэйни поделился своими планами на будущие поединки. 23-летний боксер, которого побаивается экс-тренер Кличко Али Башир, решительно настроен отобрать пояса у мексиканца Камбососа, а затем подняться в первый полусредний вес.
"Насколько я знаю, пока не было конструктивных разговоров по поводу моего боя с Камбососом, но посмотрим. Впрочем, этот бой вполне реален.
Эдди Хирн сказал, что он реален, но, конечно, на пути к нему много препятствий. Многие парни вызывают Камбососа.
Необходимо сделать настоящий бой между мной и Камбососом за звание абсолютного чемпиона, и многие требуют этого поединка. Я думаю, что он состоится, но болельщики должны и дальше оказывать давление на Джорджа и его команду, чтобы мы действительно получили возможность организовать этот бой.
В 2022 году я хочу сначала забрать у Камбососа все титулы, а затем, возможно, поднимусь в первый полусредний вес и начну кампанию там. Не могу сказать, с кем я там хочу подраться. Сейчас моя главная цель – Джордж Камбосос", – приводит слова Хэйни boxing247.com.
Напомним, что в начале декабря Хейни защитил титул чемпиона мира по версии WBC, победив единогласным решением судей Джозефа Диаса.
Предполагалось, что американец может стать следующим соперником украинского боксера Василия Ломаченко.
Но, как видим, сейчас все мысли Девина Хейни заняты боем с Камбососом, владеющим поясами WBA, WBC Franchise, IBF и IBO в легком весе.
Впрочем, сам Василий Ломаченко тоже не прочь встретиться с Императором.