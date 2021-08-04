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Вот это казак! Жан Беленюк станцевал после "золота" Токио-2020

4 августа, 15:08

Любомир Луканюк

Украинский борец Жан Беленюк завоевал для Украины первую золотую олимпийскую медаль, после чего станцевал с "сине-желтым" флагом

Беленюк дал волю эмоциям после финала / Фото: REUTERS

Есть первая золотая медаль Украины на Олимпийских играх в Токио! Жан Беленюк в финале соревнований в весовой категории до 87 кг победил венгра Виктора Леринца.

После чего Жан взял украинский флаг и эффектно станцевал!

Отметим, что Беленюк ранее заявлял, что после Олимпиады-2020 завершит спортивную карьеру и сосредоточится на политике. Жан является депутатом Верховной Рады Украины.

Все самое важное об Олимпиаде-2020 в Токио – на сайте "Сегодня":

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