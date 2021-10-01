30 сентября 19:45
Заря 0
Рома 3
1 октября 19:30
Мариуполь --
Рух --
2 октября 14:00
Колос --
Черноморец --
2 октября 17:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 19:30
Ворскла --
Ингулец --
3 октября 14:00
Верес --
Александрия --
3 октября 17:00
Заря --
Десна --
3 октября 17:00
Металлист 1925 --
Минай --
3 октября 19:30
Динамо --
Шахтер --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Восточная принцесса: украинская гимнастка покоряет Дубай

Александр Трикиша
1 октября, 00:04
Украинская гимнастка Влада Никольченко быстро перепрофилировалась из спортсменки в модели. Красотка покоряет Дубай горячими фотосессиями

Влада Никольченко восхищает фанатов / Фото: Instagram

На свежем фото Влада предстала перед подписчиками в образе восточной принцессы. Девушка позировала на фоне песчаных дюн в эффектном восточном платье.

"Восточные сказки. Продолжите фразу", – обратилась к своим подписчикам Никольченко в Instagram.

Напомним, после того, как Влада пролетела мимо Олимпиады в Токио, она решила приостановить карьеру.

Читайте также:

Реклама