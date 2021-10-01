Восточная принцесса: украинская гимнастка покоряет Дубай

Влада Никольченко восхищает фанатов / Фото: Instagram
На свежем фото Влада предстала перед подписчиками в образе восточной принцессы. Девушка позировала на фоне песчаных дюн в эффектном восточном платье.
"Восточные сказки. Продолжите фразу", – обратилась к своим подписчикам Никольченко в Instagram.
Напомним, после того, как Влада пролетела мимо Олимпиады в Токио, она решила приостановить карьеру.
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