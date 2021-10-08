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Воры вернули легенде тенниса обручальное кольцо. Он прятал его в кроссовках

Любомир Луканюк
8 октября, 16:45
Энди Маррей, который ранее возглавлял мировой теннисный рейтинг, стал жертвой воров. Но история завершилась благополучно для спортсмена

Маррею вернули украденное

Двукратный олимпийский чемпион и победитель трех турниров "Большого шлема", британский теннисист Энди Маррей сообщил, что ему вернули украденное обручальное кольцо.

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Ранее 34-летний Маррей оставил на ночь сушиться кроссовки под машиной. Когда он пошел за обувью на следующее утро, ее уже не было. Вместе с кроссовками пропало и обручальное кольцо, которое Энди привязывает к шнуркам во время тренировок и игр.

"Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись домой", – написал Маррей в Instagram.

Кстати, мы писали, что российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой ограбления. В начале сентября грабители украли из дома спортсменки олимпийские медали, а потом вернули их с извинениями и коробкой конфет.

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