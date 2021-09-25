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2 октября 00:00
Ворскла --
Ингулец --
2 октября 00:00
Львов --
Днепр-1 --
2 октября 00:00
Верес --
Александрия --
2 октября 00:00
Мариуполь --
Рух --
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Воры украли олимпийские медали у россиянки, а затем вернули с коробкой конфет

Александр Трикиша
25 сентября, 00:39
Российская теннисистка Елена Веснина стала жертвой необычного ограбления. В начале сентября грабители украли из дома спортсменки олимпийские медали, а сейчас вернули их с извинениями

Елена Веснина вернула себе олимпийские медали / Фото: Instagram

Елена Веснина стала Олимпийской чемпионкой Рио-2016, а в Токио завоевала серебряную медаль.

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Пока Елена вместе с мужем была на ужине, грабители пробрались в дом, где хозяева забыли включить сигнализацию, взломали сейф и украли оттуда драгоценности.

Вместе с ними прихватили сумку с наградами – Веснина брала медали в теннисный клуб, чтобы показать детям и не успела положить их назад в сейф. Также в сумке был перстень за победу на Олимпиаде-2016.

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"Грабители залезли, сломали дверь, камеры посбивали, взломали сейф, украли украшения, драгоценности. Но самое дорогое – украли сумку с медалями. Они, видимо, искали деньги, схватили еще и рюкзак мужа. Туда, скорее всего, все бросили и скрылись", – рассказывала тогда пострадавшая.

А 23 сентября грабители вернули медали олимпийской чемпионке Елене Весниной. Правда, не лично в руки, а оставили на КПП в элитном поселке в Подмосковье, где живет теннисистка.

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Источник сообщил, что вместе с медалями они оставили и коробку конфет, а еще положили и записку с извинениями.

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