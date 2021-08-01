Ворскла – Рух: видео голов и обзор матча УПЛ

Два гола в каждом из таймов позволили команде Юрия Максимова обыграть гостей из Львова

Два гола Ворсклы принесли полтавчанам победу над Рухом / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня в Полтаве состоялся поединок 3 тура чемпионата Украины, в котором Ворскла принимала Рух. Финальный свисток зафиксировал победу хозяев со счетом 2:0.

Поединок прошел под диктовку команды Юрия Максимова. Гости даже ни разу не пробили в створ ворот Ризныка. Уже в первом тайме Скляр добил мяч в сетку ворот гостей после удара Тилля и сэйва Бандуры.

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Удвоить счет получилось в середине второго тайма. Кипер Руха обрезался в своей штрафной, что позволило Тиллю организовать гол для Степанюка. Вашему вниманию – видеообзор лучших моментов матча в Полтаве:

42 минута. Видео гола Александра Скляра.

ОБЗОР ПЕРВОГО ТАЙМА

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60 минута. Видео гола Руслана Степанюка.

ОБЗОР ВТОРОГО ТАЙМА

ОБЗОР МАТЧА

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