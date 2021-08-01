Ворскла отыгралась за финов на Рухе – львовяне остаются без очков (видео)

Полтавская команда отправила в ворота Руха два гола и добыла свою первую победу в сезоне

Ворскла одолела дома Рух / Фото: официальный сайт УПЛ

Сегодня состоялись три поединка чемпионата Украины по футболу. Динамо разгромило Верес на НСК Олимпийский, тогда как Десна вырвала победу в гостях у Мариуполя.

В последней встрече дня Ворскла принимала Рух. Для полтавчан матч состоялся через три дня после сенсационного вылета из Лиги Конференций от финского КуПСа.

С Рухом же команде Максимова было куда легче. Соперник ни разу не пробил за весь матч в створ ворот Ризныка и немало ошибался в обороне. Это и стало залогом успеха полтавчан.

"Зелено-белые" забили по голу в каждом из таймов. В конце первого тайма Степанюк пяткой вывел Якубу на ударную позицию. Удар ганца парировал Бандура, однако защитники так и не накрыли набегающего Скляра.

Читайте также: Расписание, трансляции и результаты 2-го тура чемпионата Украины по футболу

Увеличить перевес Ворскла смогла в середине второго тайма. Бандура на ровном месте обрезался в своей штрафной и подарил мяч Тиллю. Люксембуржец подал на Степанюка, который поражал уже почти пустые ворота.

Реклама

По сути, на этом игра закончилась. Рух практически ничего не создал у чужих ворот, тогда как Ворскла могла доводить счет до разгрома. Однако Тамм угодил в штангу метров с пяти.

Ворскла набирает 4 балла, догоняет в таблице Днепр-1 с Колосом и готовится к домашнему матчу против Львова. Рух же с нулем очков остается на дне таблицы и намеревается исправить ситуацию через неделю в дуэли с Вересом.

Ворскла – Рух 2:0

Голы: Скляр, 42, Степанюк, 60

Ворскла: Ризнык – Пердута, Чеснаков, Челядин, Тамм – Пуцлин (Вакула, 79), Скляр – Якубу, Тилль (Луизао, 84), Кане (Пешич, 84) – Степанюк (Кравчук, 90+1).

Рух: Бандура – Лях, Дидык, Белый, Бойчук – Климчук (Борячук, 62), Карасюк (Ориховский, 46), Мартынюк, Сыч (Альваренга, 46) – Притула (Федорчук, 46), Кузык (Кондраков, 73).

Предупреждения: Скляр – Мартынюк, Белый, Дидык.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА УКРАИНЫ