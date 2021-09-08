8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости хоккея

Вон из хоккея! Тренера сына Лукашенко дисквалифицировали на пять лет

Андрей Трофимов
8 сентября, 15:11
Дмитрий Басков получил наказание от Международной федерации хоккея. А ведь его обвиняют еще и в убийстве

Лукашенко-младший, Лукашенко-старший и Басков / Фото: Belta.by

Международная федерация хоккея (IIHF) дисквалифицировала президента Федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова на пять лет, сообщает официальный сайт организации.

Срок отстранения будет действовать с 10 сентября 2021 года по 9 сентября 2026 года.

Читайте также: Еще одна спортсменка сбежала от Лукашенко в Польшу – на родине ее объявили предательницей

Согласно заявлению IIHF, Басков отстранен после 10-месячного расследования, по итогам которого выяснилось, что функционер угрожал белорусским спортсменам в связи с их политическими убеждениями.

Также совет IIHF определил, что Басков злоупотреблял своим положением в целях поддержки самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Реклама

Отметим, что Басков занимал должность босса Федерации хоккея Беларуси с сентября 2020 года. Карьеру спортивного чиновника он сделал после того, как стал тренером сына президента Лукашенко – Николая.

Николай Лукашенко и Дмитрий Басков

Александр Лукашенко / Фото: YouTube

Добавим, что оппозиционные СМИ в самой Беларуси обвиняют Дмитрия Баскова в том, что в конце 2020-го тот в Минске вместе с кикбоксером Дмитрием Шакутой до смерти избил протестовавшего против режима Лукашенко Романа Бондаренко.

Реклама