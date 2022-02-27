8 марта 22:00
Бавария --
Зальцбург --
8 марта 22:00
Ливерпуль --
Интер --
9 марта 22:00
Манчестер Сити --
Спортинг --
9 марта 22:00
Реал 1
ПСЖ 0
26 февраля 14:00
Динамо --
Ингулец --
26 февраля 17:00
Металлист 1925 --
Шахтер --
26 февраля 19:30
Александрия --
Львов --
27 февраля 14:00
Ворскла --
Верес --
27 февраля 17:00
Днепр-1 --
Десна --
27 февраля 19:30
Черноморец --
Мариуполь --
28 февраля 19:30
Рух --
Колос --
5 марта 00:00
Металлист 1925 --
Ворскла --
5 марта 00:00
Минай --
Верес --
5 марта 00:00
Ингулец --
Львов --
5 марта 00:00
Рух --
Днепр-1 --
5 марта 00:00
Александрия --
Колос --
5 марта 00:00
Заря --
Мариуполь --
5 марта 00:00
Шахтер --
Черноморец --
5 марта 00:00
Десна --
Динамо --
12 марта 00:00
Колос --
Динамо --
12 марта 00:00
Шахтер --
Минай --
12 марта 00:00
Ворскла --
Заря --
12 марта 00:00
Верес --
Десна --
12 марта 00:00
Днепр-1 --
Металлист 1925 --
12 марта 00:00
Львов --
Рух --
12 марта 00:00
Александрия --
Черноморец --
12 марта 00:00
Мариуполь --
Ингулец --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Вон из еврокубков! УЕФА выгоняет Россию

Андрей Трофимов
27 февраля, 19:34
За войну Путина против Украины первым в футбольной России заплатит Спартак, а затем придет черед и сборной страны-агрессора

Заслужили! РФ выгоняют из международных турниров

Исполком УЕФА 28 февраля рассмотрит вопрос участия российских команд в соревнованиях, организованных под эгидой руководящего футбольного органа Европы.

Об этом сообщает польское издание Meczyki.

Реклама

УЕФА собирается отстранить от международных соревнований под своей эгидой клубы из России и национальную сборную страны-агрессора. Правда, сейчас наказание может коснуться только московского Спартака, который должен был бы сыграть с немецким Лейпцигом в 1/8 финала Лиги Европы.

Пакет футбольных санкций к России продвигал вице-президент УЕФА поляк Збигнев Бонек. Ожидается, что действия УЕФА могут заставить действовать и ФИФА, которая пока не принимала решений по России.

Реклама

Но известно, что министерство спорта Польши при поддержке коллег из Чехии и Швеции намерено добиться от ФИФА исключения России из квалификации на чемпионат мира-2022 в Катаре. Как информирует Przeglad Sportowy, министр спорта Польши Камил Бортничук в ближайшие дни встретится по этому поводу с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

В любом случае, Польша, Чехия и Швеция уже заявили, что не будут играть с агрессорами в плей-офф за выход на ЧМ 24 и 29 марта.

Ибра – Путину: Пошел ты в аут / Фото: Коллаж: Сегодня

Реклама

Футболисты сборной России / Фото: Reuters