Волнует жизнь людей с обеих сторон. Экс-россиянка пытается усидеть на двух стульях

Дарья Сидорова останется в России / Фото: biathlon.com.ua

Министерство молодежи и спорта приняло решение исключить из состава женской сборной Украины по биатлону трех натурализованных россиянок – Ольгу Абрамову, Оксану Москаленко и Екатерину Бех. Спортсменки во время войны выехали в Россию и публично не осудили действия агрессора.

Но на этом чистка не закончилась. Не будет выступать за сборную Украины и четвертая россиянка – Дарья Сидорова. Натурализованная биатлонистка в комментарии российскому сайту championat.com заявила, что она остается в России и не видит себя в составе сборной Украины.

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"Да, я не получила основного гражданства в Украине, не выступала на международных соревнованиях, так как при переходе был карантин, но переход обнулился, я не состояла в сборной команде, не была на ставках, поэтому и не могу быть уволена, просто все оборвалось и я решила остаться в России с семьей".

Дарья Сидорова останется в Москве / Фото: biathlon.com.ua

После уничтожения рашистами лыжной базы в Чернигове Сидорова осталась без своего инвентаря, но назвать виновника агрессии против Украины биатлонистка побоялась.

"В связи с этой ситуацией я высказала мнение, но не раскрыла его полностью. Мне жалко людей, которые подвержены нынешнему положению с обеих сторон, я переживаю за людей, с которыми хорошо знакома, я сама жила на лыжной базе в Чернигове, где были практически все мои вещи и инвентарь. По сути, я осталась безо всего, но это не так волнует, как жизни людей обеих сторон. Я хочу продолжить спортивную карьеру, потому что биатлон мне доставляет огромное удовольствие. Рассматриваю ли возвращение в украинскую сборную? Нет, больше не рассматриваю украинскую сборную. Пока что нет ясности дальнейших действий, где и как я буду", – сказала Сидорова.

Напомним, в начале апреля Сидорова сделала заявление, в котором она высказалась против войны, которую развязала Россия. Тогда она заявляла, что видит свое будущее только в сборной Украины.

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