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Во второй раз стал холостяком: легенда Динамо развелся с женой

Павел Василенко
8 ноября, 10:53
Бывший футболист, а ныне тренер Динамо Олег Гусев официально оформил развод с женой Марией

Мария Гусева / Фото: Instagram

В пятницу, 5 ноября, Печерский районный суд Киева рассмотрел дело без присутствия участников процесса. Решение должно появиться в Едином государственном реестре через несколько дней, сообщает ТСН.

Ранее мы писали, что девушка звезды Динамо делает бизнес на бульдогах.

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О разрыве отношений уже экс-супруга Гусева Мария намекала еще в начале сентября на своей странице в Instagram.

"Все бесконечное конец свой находит... В моей жизни завершился один этап, за который я очень благодарна. Это все, что хотелось бы сказать", – написала красотка.

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Мария и Олег поженились в мае 2013 года. У пары есть дочь Александра. До этого Олег уже был женат – от первого брака у него есть сын.