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Внимание, фото-мошенники! Как потерять 100 тысяч долларов за симпатии фанатов

Евгений Щербаков
20 апреля, 12:03
Курьезный, но очень неприятный, случай произошел с лидером сезона Формулы-1 Шарлем Леклером

У Леклера украли дорогие часы из лимитированной коллекции / Фото: Коллаж: Сегодня

Выиграл два из трех этапов сезона, стал лидером чемпионата, получил еще большую популярность среди фанатов, и... потерял сотни тысяч долларов. Именно такая история произошла с монегаском Шарлем Леклером, который недавно провел идеальный гран-при Австралии.

Шарль Леклер / Фото: AFP

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Дело в том, что пилот Феррари стал жертвой мошенников, которые оказались его фанатами. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Курьез произошел в итальянском городе Виареджо, во время прогулки гонщика со своим тренером и друзьями. Леклер остановился возле группы фанатов, которые изъявили желание сфотографироваться со своим кумиром. Но после этого Шарль обнаружил, что пропали его часы Rolex из лимитированной коллекции.

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Стоимость таких часов оценивается в несколько сотен тысяч долларов, утверждают местные СМИ. Леклер обратился в полицию города, которая теперь расследует инцидент.

Льюис Хэмилтон результатами в сезоне и жизненными событиями пока не впечатляет. Но семикратный чемпион Формулы-1 поддерживает украинцев, которые страдают от агрессии российской армии.