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Внезапно! Усик – Фьюри уже весной

Андрей Трофимов
20 января, 08:24
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри могут провести не в конце нынешнего года, а уже ближайшей весной

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Уже весной Александр Усик и Тайсон Фьюри могут подраться за звание короля хэвивейта на Ближнем Востоке.

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Ранее планировалось, что весной соперником Усика в реванше станет Энтони Джошуа, а Фьюри побьется с Диллианом Уайтом.

Однако промоутер Джошуа и Уайта Эдди Хирн заявил, что оба его подопечных готовы отойти в сторонку, чтобы рубка Усик – Фьюри стала реальностью уже весной.

"Я все еще считаю, что мы пока движемся к боям Джошуа – Усик и Фьюри – Уайт. Но есть люди, которые хотят увидеть бой между Фьюри и Усиком. Они готовы заплатить за это много денег. Если на кону стоит много денег, то нет проблем, чтобы разработать план, благодаря которому все будут счастливы. Конечно, в таком случае есть неплохой шанс, что Фьюри и Усик проведут уже вскоре поединок", – заявил Эдди Хирн в комментарии Boxing Social.

Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

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В таком случае, по словам Хирна, Джошуа встретится с победителем боя Усик – Фьюри, а Уайт станет обязательным претендентом для нового абсолютного чемпиона.

"В этом бизнесе все может затихнуть на три-четыре дня, а потом вдруг вы заключаете сделку за три-четыре часа. Так что следите за процессом, ожидайте неожиданное", – заинтриговал Хирн.

Тайсон Фьюри и Александр Усик / Фото: Instagram

По словам промоутера Фьюри Боба Арума, в проведении весеннего боя его подопечного с Усиком заинтересованы шейхи.

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"Какой-то полный хаос, – сказал Арум TalkSport. – Есть обещания с Ближнего Востока провести бой Усик – Фьюри. Ситуация очень запутанная. Надеюсь, все разрешится в пятницу".

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

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