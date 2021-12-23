Вместо Житомира – в село: экс-тренер сборной Украины возглавил Полесье

Сергей Ковалец возглавил аматорский клуб / Фото: Dynamo.kiev.ua

Любительская команда из Житомирщины умеет удивлять своих болельщиков. Новым наставником ФК Полесье (Ставки) стал экс-тренер молодежной сборной Украины Сергей Ковалец.

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На этом посту Ковалец сменил бразильца Жилмара, который ранее работал с Львовом.

Сергей Ковалец в разные годы возглавлял команды Львов, Оболонь, запорожский Металлург, Черноморец, словацкий Татран и литовский Тракай.

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Сергей Ковалец

В течении трех лет, с 2012 по 2015 год, украинский специалист возглавлял молодежную сборную Украины.

Последним местом работы Ковальца был одесский Черноморец, который он покинул в феврале 2021 года.

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Отметим, что команду Полесье из Житомира, которая выступает в Первой лиге чемпионата Украины, возглавляет другой прославленный экс-динамовец Юрий Калитвинцев.

Напомним, недавно Минай отправил в отставку второго тренера за сезон. Закарпатская команда прекратила сотрудничество с Игорем Леоновым.